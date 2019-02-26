Депутат Береговского горсовета Закарпатья предъявила пограничникам венгерский паспорт

18 февраля на пункте пропуска "Лужники" во время прохождения процедуры таможенного оформления были выявлены нарушения таможенного законодательства депутатом Береговского городского совета, председателем фракции "КМКС- партии венгров Украины" в городском совете Дорчи Каролиной Дюливной.

Об этом пишет Анонс Закарпатья.

Согласно сообщению, нарушения касались порядка ввоза на территорию Украины транспортного средства на иностранной регистрации.

В ходе словесной перепалки между Каролиной Дорчи и сотрудниками ГФС Украины последняя, мотивируя якобы правомерность ввоза ней иностранного автомобиля, сообщила таможенникам, что она гражданка Венгрии и предъявила паспорт гражданки указанной страны серии ВН № 653834 на имя Darcsi Karolina.

Как стало известно, 26 февраля Береговский суд должен рассмотреть административный протокол, составленный пограничниками.

Напомним, в сентябре этого года в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Береговом был объявлен персоной нон-грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

В декабре сообщалось, что Венгрия прекратила выдавать паспорта представителям нацменьшинства в своих консульствах в Украине .