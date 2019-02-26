В ПЦУ заявили об угрозе депортации священников и конфискации храмов в пользу "ДНР"

Митрополит Епифаний обратился к ООН и ОБСЕ.

В ПЦУ заявили об угрозе депортации священников и конфискации храмов в пользу "ДНР"
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обеспокоен угрозой полного запрета деятельности общин ПЦУ и депортации священников с территории Донецкой области, неподконтрольной украинской власти.

"С 1 марта 2019 года возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей нашей Церкви, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой "ДНР" территории. Основанием для этого является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики". Такое требование не может быть выполнено, так как структуру, выдавшую такой "закон", никто не признает государством", - говорится в заявлении главы ПЦУ, обнародованном на сайте церкви.

По его словам, уже со 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, могут быть конфискованы группировкой "ДНР", а священники - отправлены на территорию, подконтрольную украинской власти.

Учитывая эту угрозу, глава ПЦУ обратился к ООН, ОБСЕ, международным организациям и мировому сообществу с призывом повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений в данном вопросе и "предпринять меры с целью недопущения катастрофического развития событий".

Напомним, Синод поместной Православной церкви Украины создал миссию, которая будет заниматься политзаключенными. Руководить миссией будет архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.


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