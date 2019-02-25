Один из создателей роSSийского НТВ покончил с собой в Испании

Информацию о смерти Игоря Малашенко подтвердили сразу несколько источников.

Один из создателей роSSийского НТВ покончил с собой в Испании
Игорь Малашенко

В Испании найден мертвым медиаменеджер, бывший гендиректор и один из создателей телеканала НТВ Игорь Малашенко. Об этом сообщает роSSийское издания "Медуза" со ссылкой на другие роSSийские СМИ.

Журналист Тимур Валеев, работавший с Малашенко в предвыборном штабе Ксении Собчак, подтвердил агентству «Москва», что Малашенко покончил с собой. Также об этом в своем телеграм-канале написала сама Собчак. Ранее о самоубийстве Малашенко со ссылкой на источники сообщили «Коммерсант» и «Ведомости».

Правоохранительные органы Испании официально не уведомляли посольство РоSSии о смерти Игоря Малашенко. "Ни родственники, ни законные представители указанного лица в посольство не обращались", - сообщил "Коммерсант". В настоящее время посольство выясняет подробности произошедшего.

Игорю Малашенко было 64 года.

В 1993 году Малашенко стал одним из основателей и генеральным директором НТВ. В 1996 году он занял пост главного советника избирательной кампании кандидата в президенты РоSSии Бориса Ельцина. В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI. В 2017 году перед президентскими выборами несколько месяцев руководил избирательным штабом Ксении Собчак.

Игорь Малашенко вел процесс о разводе и разделе имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой. В середине февраля его супруга, журналистка Божена Рынска заявила, что он попал в больницу; по ее мнению, госпитализация была связана с конфликтом Малашенко с бывшей женой.


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