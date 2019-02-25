Боевики совершили 6 обстрелов, один украинский военный погиб и один - ранен

Тяжелое вооружение применили трижды.

Боевики совершили 6 обстрелов, один украинский военный погиб и один - ранен
Фото: facebook.com/ato.news

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в понедельник, один военнослужащий погиб и один получил ранения. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"В течение текущих суток противник шесть раз обстрелял позиции наших войск, трижды применив вооружение, запрещенное "минскими договоренностями", израсходовав 85 снарядов и мин калибра 122 и 120 мм", - сказано в сообщении.

Боевики вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил вблизи Лебединского, Водяного, Новоалександровки, Новгородского, Новотошковского и хутора Вольный.

Подразделения обороняющихся давали адекватный ответ из штатного вооружения, потери боевиков уточняются.

Напомним, накануне в зоне ООС погиб украинский военный, еще двое получили ранения.


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