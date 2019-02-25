Страны Запада не рекомендовали Киеву начинать защиту Крыма военными методами, - экс-глава МИД Украины

Чтобы не спровоцировать полномасштабную военную агрессию против Украины.

Международные партнеры Украины считали, что украинской власти не нужно было вводить военное положение в 2014 году для защиты Крыма - чтобы не обострять ситуацию, потому что это могло стать одним из оснований для РоSSии, чтобы начать полномасштабную военную агрессию.

Об этом в интервью LB.ua рассказал бывший министр иностранных дел Украины Андрей Дещица.

«Все наши партнеры советовали одинаково: спокойно, осторожно, не провоцируйте их, потому что РоSSия только и ждет того, чтобы Украина довела до появления каких-то жертв, кровопролития - чтобы иметь основания для открытого ввода войск для защиты роSSийского военного контингента, который легально находился в Крыму в соответствии с соглашением о базировании роSSийского ЧФ», - рассказал Дещица.

Он добавил, что во всех сообщениях, которые присылали в Киев посольства Украины за рубежом, также было предложение западных стран воздержаться от обострения ситуации в Крыму.

«Один из аргументов: РоSSия ждет провокацию, подобную той, которая возникла в Грузии в 2008 году - чтобы обвинить Украину в убийстве роSSийских военнослужащих, если бы так произошло, легально находящихся на территории Украины», - сказал экс-глава МИД .

Вторая причина - западные партнеры не были готовы предоставить военную помощь.

И в-третьих, в то время (28 февраля), западные партнеры только работали над выработкой позиции по отношению к РоSSии, выработкой линию поведения, форм дипломатического давления.

«При этом неоднократно высказывалось беспокойство ситуацией, а на самом деле можно даже сказать, что была определенная растерянности, что делать. Основным тезисом на встречах был примерно такой - давайте подумаем, как мы можем повлиять на РоSSию, чтобы ее остановить. Но как далеко они были готовы идти против РоSSии, никто ничего конкретно не говорил», - рассказал Дещица.