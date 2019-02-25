Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)

Военная прокуратура обвинила генерала в развале армии.

Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана
Фото: strana.ua

Экс-глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана задержан по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в силовых структурах.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в понедельник подтвердил задержание Заманы.

"Генерал-полковник Замана, бывший начальник Генерального штаба, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УКУ - государственная измена в редакции от 2001 года. В 2015 году редакция этой статьи была изменена на более тяжкую", - заявил прокурор.

Матиос заявил, что на 31 декабря 2012 года численность Вооруженных сил Украины должна была составлять 179 тысяч человек, в том числе непосредственно солдат - 131 тысяча. Однако по личным директивам Заманы это количество было снижено на 4646 человек. "Вопреки прямой норме закона о граничной численности Вооруженных сил Украины начальник Генерального штаба совершил действия по снижению почти на 5 тысяч боеспособных военнослужащих", - заявил прокурор.

При Замане был расформирован ряд зенитно-ракетных подразделений, авиационных военных частей, а еще одна бригада была понижена до эскадрильи. "Расформирование этих воинских частей и подразделений фактически лишило противовоздушной обороны все наше государство", - заявил Матиос.

Кроме того, Замана подписал директиву, согласно которой с 1 сентября 2012 года в оперативное командование ВМСУ вошло управление тактической группы "Крым" с подчиненными частями, в том числе 204-я бригада тактической авиации. По версии следствия, решение Заманы способствовало захвату Крыма Россией в 2014 году.

В том же 2012 году Замана согласовал акт, согласно которому 588 единиц военного имущества (в основном комплексы противоракетной обороны и ракеты) подлежали разборке и утилизации.

Подобные действия Замана продолжал совершать и в 2013 году. "В 2013 году по директивам Заманы сократили 3205 работников военных комиссариатов, ликвидировали бумажный учет военнослужащих запаса по военно-учетным специальностям с введением так называемого электронного учета. По состоянию на начало военных действий и аннексии Крыма в военкоматах Украины не было ни бумажного, ни электронного учета", - привел в качестве примера Матиос.

Действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 17 тыс. человек, в том числе 14 тыс. военнослужащих, расформировании 70 военных частей и объединений.

Военный прокурор подчеркнул, что Замана мог знать о предстоящей роSSийской агрессии, но в январе-феврале 2014 года не сделал ничего, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины к обороне.

Напомним, Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

22 февраля по июнь 2014 - он также был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.


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