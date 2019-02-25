Сторонник и противник 23 февраля подрались на АЗС под Киевом и попали в СИЗО

У одного разбита голова, у второго - пулевые ранения.

Сторонник и противник 23 февраля подрались на АЗС под Киевом и попали в СИЗО
Фото: kv.npu.gov.ua

23 февраля на автомобильной заправке в селе Стоянка (Киевская область) произошла стрельба из-за празднования Дня советской армии.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Между 34-летним и 59-летним водителями возник словесный конфликт из-за поздравления с 23 февраля. Потасовка переросла в драку, во время которой старший мужчина сделал три выстрела в спину младшему из травматического пистолета. Потому стрелок сел в Audi Q7 и уехал.

Потерпевшего госпитализировали с огнестрельными ранениями головы и слепым ранением поясницы.

Стрелок оказался 59-летним жителем Гореничей. Ему тоже потребовалась госпитализация из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ран на голове.

Оба участника драки задержаны по ст.208 Уголовного процессуального кодекса и доставлены в изолятор временного содержания. В отношении каждого из них начато производство по ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

По сведениям издания "Обозреватель", стрелком оказался бывший топ-менеджер "Нафтогаза" и экс-депутат Житомирского горсовета Михаил Заславский.

Напомним, что до 2014 года в Украине 23 февраля отмечали День защитника Отечестве. Но после начала роSSийской агрессии было принято решение заменить "советский" праздник Днем защитника Украины. Он отмечается 14 октября.


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