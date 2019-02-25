Порошенко назвал Украину самым свободным государством бывшего СССР после Латвии, Литвы и Эстонии

Президент гарантировал, что выборы пройдут честно и демократично.

Порошенко назвал Украину самым свободным государством бывшего СССР после Латвии, Литвы и Эстонии
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко назвал Украину одним из самых свободных государств бывшего СССР.

Об этом он сказал на встрече с молодежью в Переяславе-Хмельницком.

"Свобода передвижения, свобода мысли воспринимаются как данность. А как может быть по-другому? Как может быть без безвиза, без свободы передвижения, без демократии, без свободы слова? Друзья мои, а я очень хорошо помню, что, когда я был студентом факультета международных отношений и международного права, для того чтобы выехать за границу нужно было получить характеристику райкома партии, обкома комсомола, деканата, ректората, получить в ОВИРе выездную визу. Или не получить из-за невинного политического анекдота, и таких было много. И после этих всех действий с кучей бумаг без пояснения причин говорят: вас в составе заграничной группы не видят", - рассказал Порошенко молодежи о советских реалиях.

"И посмотрите на Украину сегодня! За исключением Балтийских стран Украина - самая свободная среди бывших советских республик с самым высоким уровнем демократии и самым высоким уровнем свободы", - подчеркнул президент.

Тем, кто в это не верит, Порошенко предложил сравнить уровень свободы в Украине и РоSSии, где "очень просто получить уголовный приговор за лайк в фейсбуке".

"Нам и представить такое невозможно", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что в таких условиях честному проведению выборов в Украине ничего не угрожает. "Это для нас как лакмусовая бумажка. Мы должны быть образцом демократии", - заявил Порошенко.

Напомним, что по версии Freedom House Украина относится к "частично свободным" странам. По 100-балльной системе Украина набрала 60 пунктов (чем больше - тем более свободная страна). Грузию организация считает немного более свободной (у нее 63 балла), а Молдову - чуть менее свободной (58 баллов).

Для сравнения, у Эстонии - 94 балла, у Литвы - 91 балл, у Латвии - 87 баллов/


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