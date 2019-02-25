Залог одного из кандидатов в президенты состоял из пожертвований людей, которые ничего об этом не знали, - Аваков

Подробности глава МВД пообещал сообщить после окончания расследования.

?Залог одного из кандидатов в президенты состоял из пожертвований людей, которые ничего об это не знали, - Аваков
Арсен Аваков
Фото: Макс Левин

Залоговый взнос одного из кандидатов в президенты Украины был наполнен пожертвованиями от людей, которые не знали ничего об этом, по данному факту проводится расследование.

Об этом сообщил на брифинге глава МВД Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

Министр рассказал, что одно из нарушений на выборах касается наполнения избирательного фонда и подобных финансовых нарушений.

"Так, например, мы ведём расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями целого ряда частных лиц и затем выясняется, что эти лица об этом ничего не знали", - рассказал Аваков.

Он добавил: "Думаю, как только это процессуальное действие будет завершено, процессуальные люди - следователи, прокуроры - об этом скажут публично".

В целом, по словам Авакова, изначально избирательные нарушения касались в основном рекламы, затем стали поступать "взаимные обвинения по сеткам", также имеют место хулиганские действия, есть и более сложные правонарушения - нарушения в реестре избирателей и избирательных фондах.

Напомним, МВД запускает систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах президента.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, однако окончательный список баллотирующихся будет известен только 8 марта, так как кандидаты еще могут отозвать свои заявления на участие.


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