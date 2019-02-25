Задержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана, - СМИ
Суть предъявленных обвинений пока не известна, продолжаются обыски.
Экс-глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана задержан по подозрению в государственной измене.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в силовых структурах.
"Сегодня утром военной прокуратуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Заману. В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна", - говорится в сообщении.
Напомним, Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.
22 февраля по июнь 2014 - он также был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.
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