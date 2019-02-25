Националисты провели на Майдане "Вече достоинства"
"Свободовцы", "Правый сектор", С14, ОУН и другие намерены преследовать тех, кто покупает голоса.
Участие в вече приняли несколько тысяч человек.
Представители "Свободы" заявили, что этой акцией открывают "масштабную кампанию противодействия подкупа во время президентских и парламентских выборов". По словам инициаторов акции, тех, кто организует массовую скупку голосов, "будут жестко преследовать".
Напомним, Министерство внутренних дел заявило о запуске онлайн-мониторинга нарушений на выборах.
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24.02.2019 16:03