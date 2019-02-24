В контракте победителя нацотбора на Евровидение есть пункт о запрете гастролей в РоSSии, - Суспильне
На ознакомление с контрактом у певицы есть сутки.
В контракте победителя национального отбора "Евровидения" с "Суспильным" есть требование не гастролировать в РоSSии. Об этом сегодня сообщила директор департамента по связям с общественностью и СМИ телеканала Виктория Сидоренко на своей странице в Фейсбуке.
"В контракте "Суспильного" есть требование запрета гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление ", - отметила Сидоренко.
У Анны Корсун есть сутки на ознакомление с контрактом, а окончательное решение о представителе Украины на Евровидении примет "Суспильне".
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по РоSSии, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".
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24.02.2019 15:22