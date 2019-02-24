Командира воинской части в Ровенской области задержали на взятке в $ 10 тыс.
Полковник требовал деньги от предпринимателя.
Командира одной из воинских частей Ровенской области в воскресенье, 24 февраля, задержали на взятке. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
"Правонарушителя задержали во время получения второй части средств в сумме 7 тысяч долларов США. Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения следственных действий ", - говорится в сообщении.
Ранее правоохранители задокументировали факт получения первой части взятки в размере три тысячи долларов США.
Установлено, что 10 тысяч долларов США, которые полковник требовал и получил от предпринимателя, предназначались за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования для видеонаблюдения на территории воинской части.
По результатам следственных действий будут решены вопросы сообщение офицеру о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности, указано в сообщении.
Напомним, ранее начальник управления Киевской ОГА попался на взятке. Чиновнику вменяют получение 80 тысяч гривен за решение вопроса.
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Политика
24.02.2019 08:37