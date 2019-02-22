Аваков заявил, что против него готовится провокация

"По «сценарию» на мои счета должна «упасть» внушительная сумма денег".

Аваков заявил, что против него готовится провокация
Фото: Макс Левин

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против него готовится в провокация в виде крупного перевода денег.

"По «сценарию» на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна «упасть» внушительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата. Для полноты «эффекта» деньги могут быть роSSийского происхождения", - написал министр Аваков в фейсбуке со ссылкой на оперативные источники.

Он подчеркнул, что эти "интриги плетутся" в Украине.

Аваков считает, что его собираются подставить с целью дискредитации работы полиции по обеспечению честных выборов в Украине.

При этом он заверил, что не заключал никаких тайных союзов ни с одним из кандидатов в президенты.

Аваков также сообщил, что за 54 дня избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. По ним были начаты 77 уголовных производств, составлен 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, "Батькивщина" – 337, "Самопомич" – 159, "Гражданская позиция" – 124, "Радикальная партия" – 117.

Напомним, что 21 февраля у сумской полиции возник конфликт с местной прокуратурой из-за задержания двух агитаторов избирательного штаба Петра Порошенко.


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