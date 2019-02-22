Омелян предстанет перед судом

Министру вменяют незаконное обогащение и ложь в декларациях.

Омелян предстанет перед судом
Фото: Макс Требухов

Специалзированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт против министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Министра будут судить в Соломенском районном суде Киева по обвинению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса) и недостоверном декларировании (ст. 366-1 Уголовного кодекса), сообщила пресс-служба САП.

Следствие считает, что, работая исключительно на государственный службе, Омелян не мог законно накопить достаточно денег, чтобы в 2015 году купить новый автомобиль премиум класса за 1,4 млн гривен и хранить 90 тыс. долларов США и 25 тыс. евро наличными.

Чтобы скрыть состояние, Омелян якобы зарегистрировал машину на родного брата, но пользовался им с самого начала сам министр и его жена.

Подавая декларации за 2015-2016 годы, министр не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком.

Детективы НАБУ считают, что сведения в декларациях Омеляна за эти годы отличались от реальных более чем 8 млн гривен.

Напомним, что Омелян родился 30 января 1979 года. В 2000 году закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, а в 2001 году - Национальный университет "Львовская политехника". Продолжительное время работал в структуре Министерства иностранных дел. В Министерство инфраструктуры попал в декабре 2014 года, а с 14 апреля 2016 года занял должность министра в правительстве Владимира Гройсмана.


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