Лукашенко: мы с РоSSией всегда будем вместе, сколько бы ни ругались
Президент Беларуси считает РФ основным союзником.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает РоSSийскую Федерацию основным союзником.
Об этом он заявил во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, передает БЕЛТА.
"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования - белорусских военнослужащих, обучавшихся в РоSSии, приравнивали к иностранным специалистам.
"Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси. Но вскоре эти вопросы были решены. Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию", - заявил Лукашенко.
Напомним, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Беларуси грозит аннексия со стороны РФ.
Ранее Лукашенко также заявлял, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с Россией.
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