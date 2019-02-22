?НАБУ провело обыски в Полтавской ОГА

Национальное антикоррупционное бюро утром 22 февраля провело обыски по месту проживания и на рабочем месте у ряда руководителей Полтавской областной администрации.

Местное издание "Полтавщина" пишет, что обыски проходили у главы ОГА Валерия Головко, его первого заместителя Андрея Писоцкого, директора департамента строительства, градостроения и архитектуры Тимофея Голбана (он отрицает обыски), советника Писоцкого Александра Литвинова.

По данным источников издания, последним трем может грозить арест.

Следственно-оперативные действия связаны с реконструкцией Полтавского аэропорта и содержанием дорог Полтавской области в 2018 году. У детективов есть вопросы относительно компании "Алви Род", которая получила средства на содержание, однако фактически работ не выполняла. В феврале 2018 года департамент Голбана подписал с "Алви Род" контракт стоимостью почти 98 млн гривен по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции.

Аэропорт "Полтава" был построен в 50-60-х годах ХХ века. Новый пассажирский терминал был построен в 1985 году. Аэропорт расположен на земельном участке 214 га и находится в 7 км к юго-западу от Полтавы, рядом с автотрассой Киев - Харьков - Довжанский.

Аэропорт имеет на балансе пассажирский терминал общей площадью около 5 тыс. кв. м и проектной пропускной мощностью 400 пассажиров в час. В аэропорту есть взлетно-посадочная полоса длиной 2550 м и шириной 42 м, оборудована светосигнальная система посадки самолетов.

В 2018 году областная власть начала тендерные процедуры для реконструкции аэропорта.