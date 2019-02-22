Волкер представил сайт об агрессии РоSSии в Украине
Вторжение РФ в Украину началось в 2014.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер представил сайт об агрессии РоSSии в Украине.
"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт "Противодействие роSSийской агрессии в Украине" - инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние роSSийской агрессии в Украине", - написал он в твиттере.
Please see our new website “Countering Russia's Aggression in Ukraine” - an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of ?? aggression in ??.
19 февраля Верховная Рада провела специальное заседание, посвященное пятой годовщине с начала вооруженной агрессии РоSSии против Украины.
С начала роSSийской агрессии погибли 2949 украинских военных.
По оценкам ООН число жертв конфликта на Донбассе к началу 2019 года достигло 12,8-13 тысяч человек, еще 27,5-30 тысяч человек за указанное время были ранены.
Напомним, Волкер считает, что РоSSия не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе. Он также сообщал, что в феврале США планируют пересматривать санкции в отношении РФ из-за Крыма. ЕС, по его словам, также рассматривает возможные дополнительные ограничительные меры. Ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Украине посетит Украину с 25 февраля по 3 марта.
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