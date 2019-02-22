Суд в Днепре назначил очередную экспертизу в деле генерала Назарова

Виктор Назаров осужден по делу о катастрофе самолета Ил-76 в Луганске в 2014 году.

Суд в Днепре назначил очередную экспертизу в деле генерала Назарова
Фото: www.segodnya.ua

Апелляционный суд в Днепре удовлетворил ходатайство генерал-майора Виктора Назарова по исследованию выводов двух имеющихся экспертиз в его деле.

Соответствующие решения Днепровский апелляционный суд принял на заседании 21 февраля, передает Радио Свобода.

Виктор Назаров и его защита настаивали на исследовании выводов экспертиз, поскольку считают, что между результатами двух экспертиз, проведенных экспертными учреждениями во Львове и Киеве в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.

Генерал Назаров, в частности, поставил под сомнение вывод одной из экспертиз, которая считает, что он был обязан обеспечить меры безопасности самолетов, отправленных в аэродром Луганска, в частности, по преодолению противовоздушной обороны.

"В ходе судебного разбирательства неоднократно исследовались обязанности начальника штаба АТО. В них нет ни слова, ни одного пункта, ни одного абзаца, свидетельствующих, что это было моим долгом ", - отметил Виктор Назаров.

Он считает, что экспертизы не дают четкого ответа на то, каким образом был поражен самолет - из ПЗРК или артиллерийского оружия, и "это имеет принципиальное значение".

Представители прокуратуры заявили, что никаких разногласий в выводах экспертов нет. Прокуроры также заявили, что вообще считают одну из экспертиз по делу неправомерной, ведь она была осуществлена военнослужащими, которые не являются аккредитованными экспертами.

Пострадавшие - родственники погибших в самолете Ил-76 бойцов - и их защитники были против исследования выводов экспертиз, потому что это уже было сделано в суде первой инстанции. Люди пришли в зал с портретами родных, которых потеряли. Заявления генерала Назарова и его защиты они воспринимали как попытки затягивания процесса.

Напомним, Назарова приговорили к тюрьме в связи с катастрофой военного самолета Ил-76, которая произошла 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска. В обвинительном акте говорилось, что Назаров как руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей.

Генерал знал о размещении на аэродроме групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

13 июня 2014 года в штаб АТО из СБУ поступила информация о том, что две группы боевиков вооруженные ПЗРК, отправились на аэродром Луганска и намерены сбивать самолеты. Но Назаров не организовал противодействие группам боевиков и не гарантировал безопасность украинских военнослужащих


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценарияНовинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Нардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из ЗапорожьяНардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из Запорожья
Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформТуск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Под контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - ReutersПод контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - Reuters
Блок рекламы


Похожие новости
Нацсовет назначил внеплановую проверку "112 Украина"Нацсовет назначил внеплановую проверку "112 Украина"
Трамп создал в США подразделение Космических силТрамп создал в США подразделение Космических сил
Волкер посетит Украину на следующей неделеВолкер посетит Украину на следующей неделе
Порошенко анонсировал введение ЕС "азовского пакета" санкций на следующей неделеПорошенко анонсировал введение ЕС "азовского пакета" санкций на следующей неделе
В деле Савченко-Рубана суд удовлетворил требование защиты об отводе судейВ деле Савченко-Рубана суд удовлетворил требование защиты об отводе судей
"Батькивщина" считает политическим подозрение Мангеру в деле Гандзюк"Батькивщина" считает политическим подозрение Мангеру в деле Гандзюк
Главный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в ЛазурномГлавный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в Лазурном
США выйдут из ракетного договора с Россией уже на этой неделе, - ReutersСША выйдут из ракетного договора с Россией уже на этой неделе, - Reuters
В деле Каськива зачитали обвинительный акт по делу о растрате 7,46 млн гривенВ деле Каськива зачитали обвинительный акт по делу о растрате 7,46 млн гривен
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с роSSийской пропагандисткой Скабеевой
Последние новости
Подгружаем последние новости