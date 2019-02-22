Денисова провела переговоры с Москальковой в коридоре парламента Греции

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что была вынуждена остановить свою роSSийскую коллегу в коридоре греческого парламента, чтобы пообщаться с ней о содержащихся в РоSSии украинцах.

Об этом Денисова сообщила в фейсбуке, добавив, что роSSийская сторона не согласовала время встречи омбудсменов.

"Обсудили вопрос о медицинской помощи раненым военнопленным морякам и назначенного им РФ обследования. Я отметила, что обследование - это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко требуют немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотров. Отметила также ухудшение состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова. Их до сих пор не обеспечили полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений о сверхкритическом состоянии здоровья", - написала Людмила Денисова.

Также украинский омбудсмен уточнила позицию Уполномоченного по правам человека в РФ об обмене заключенными.

"Москалькова сообщила, что у нее нет для этого мандата. В то же время, я напомнила ей, что представителем РФ в Трехсторонней контактной группе Борисом Грызловым на последнем заседании ТКГ отмечено, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что блокирование процесса обмена и непредоставление ответа по этому вопросу Украине свидетельствует о том, что роSSийской стороне не интересна судьба своих граждан.

Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова отменила официальную встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Официальной причиной отмены встречи стало заявление Денисовой о том, что вице-президент Европейского института омбудсменов Нина Карпачева посетила украинских военнопленных моряков.

Напомним, роSSийский и украинский омбудсмены должны были провести встречу в Москве в январе, однако в день визита Денисовой Москалькова отменила встречу, сославшись на срочную командировку.