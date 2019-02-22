Украинские суда готовятся к новому проходу через Керченский пролив, - Климкин

Украина ведет консультации и переговоры и международными партнерами.

Украина планирует новый поход кораблей через Керченский пролив, в связи с чем предпринимает ряд мер и ведет подготовку, в том числе, с международными партнерами. По словам главы МИД Павла Климкина, ВМС, вероятно, удастся "удивить РоSSию". Об этом он сказал в интервью Цензор.нет.

Присутствие иностранных наблюдателей непосредственно на борту кораблей, по словам украинского дипломата, маловероятно, однако международное наблюдение будет. В частности, переговоры о мониторинговой миссии МИД ведет с Германией и Францией.

"Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, вероятно, из космоса", - уточнил Климкин.

Вторым важным фактором успешного прохода в Азовское море Климкин назвал присутствие военно-морских сил "наших друзей" в Черном море. "Есть идеи о покупке или лизинге военных кораблей, совместной работы экипажей", - добавил дипломат.

Напомним, 25 ноября 2018 года при плановом переходе судов из Одессы в Мариуполь роSSийские пограничники атаковали украинские корабли и захватили в плен два бронекатера и буксир. Экипаж судов арестовали и вывезли в Москву, где суд продлил арест украинским морякам до апреля 2019 года. РоSSия отказывается признать украинцев военнопленными и обвиняет их в незаконном пересечении роSSийской границы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценарияНовинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Нардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из ЗапорожьяНардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из Запорожья
Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформТуск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Под контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - ReutersПод контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - Reuters
Блок рекламы


Похожие новости
Назначен и.о. руководителя аппарата АнтикорсудаНазначен и.о. руководителя аппарата Антикорсуда
ЦИК может отменить регистрацию кандидата в президенты без решения судаЦИК может отменить регистрацию кандидата в президенты без решения суда
Украинские спецназовцы на Донбассе взяли в плен второго боевика за суткиУкраинские спецназовцы на Донбассе взяли в плен второго боевика за сутки
ГПУ пояснила претензии к "Новому времени"ГПУ пояснила претензии к "Новому времени"
ЕС введет персональные санкции в отношении РФ в понедельник, - КлимкинЕС введет персональные санкции в отношении РФ в понедельник, - Климкин
Труханов аннулировал свой роSSийский паспорт через суд в 2017Труханов аннулировал свой роSSийский паспорт через суд в 2017
Корабли НАТО ежемесячно будут заходить в украинские порты, - ПолторакКорабли НАТО ежемесячно будут заходить в украинские порты, - Полторак
Климкин: у марсиан больше шансов наблюдать за украинскими выборами, чем у роSSиянКлимкин: у марсиан больше шансов наблюдать за украинскими выборами, чем у роSSиян
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
РоSSийские военные переместили и замаскировали захваченные украинские катераРоSSийские военные переместили и замаскировали захваченные украинские катера
Последние новости
Подгружаем последние новости