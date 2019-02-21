В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США

Заявления президента РоSSии Владимира Путина с угрозами в адрес союзников НАТО неприемлемы, заявили в Североатлантическом альянсе.

«Мы призываем РоSSию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – цитирует Радіо Свобода слова заместитель представителя НАТО Пирса Казале.

Он добавил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и не намерено разворачивать в Европе новое ядерное оружие.

20 февраля Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию (верхней палаты парламента РоSSии), заявил, что в ответ на выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности РоSSия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружение, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. РоSSийские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж. В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если РоSSия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.

На следующий день президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны страны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.