Порошенко призвал направить на Донбасс техническую миссию ООН
Власти Украины готовы обсуждать эту инициативу.
Президент Петр Порошенко считает, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс с четко определенными задачами и целями будет являться ключевым фактором для налаживания мира в регионе, и власти Украины готовы конструктивно обсуждать эту инициативу.
Об этом он заявил в ходе дебатов на Генассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке. Полный текст выступления Порошенко можно прочитать на сайте президента.
"Я призываю РоSSию как сторону конфликта выполнить свои обязательства по Минским договоренностям", - сказал Порошенко.
Он также обратился к Генассамблее с просьбой поддержать Украину в противодействии роSSийской агрессии. "Только вместе мы можем заставить РоSSию - государство-оккупанта и агрессора - принять свою ответственность и прекратить свои агрессивные действия. И мы считаем, что ООН должна сыграть в этом важную роль", - добавил президент.
Порошенко подчеркнул важность отправки на Донбасс миротворческой миссии ООН, которую блокирует РФ.
"Еще в марте 2015 года я обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой разместить на территории Украины миротворческую операцию под эгидой ООН. Эта инициатива была заблокирована РоSSийской Федерацией, которая отвергла возможность полноценного вовлечения ООН к урегулированию конфликта. РФ исказила саму идею и цели миротворческой операции в Украине.
Я остаюсь твердым сторонником того, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения роSSийской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе", - заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что готов к конструктивному обсуждению этой инициативы.
"И техническая оценочная миссия, которую Генеральный секретарь ООН мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", - добавил президент.
Напомним, формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков Донбасса. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию, включительно с госграницей. РоSSия предлагает лишь "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.
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