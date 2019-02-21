Порошенко призвал направить на Донбасс техническую миссию ООН

Президент Петр Порошенко считает, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс с четко определенными задачами и целями будет являться ключевым фактором для налаживания мира в регионе, и власти Украины готовы конструктивно обсуждать эту инициативу.

Об этом он заявил в ходе дебатов на Генассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке. Полный текст выступления Порошенко можно прочитать на сайте президента.

"Я призываю РоSSию как сторону конфликта выполнить свои обязательства по Минским договоренностям", - сказал Порошенко.

Он также обратился к Генассамблее с просьбой поддержать Украину в противодействии роSSийской агрессии. "Только вместе мы можем заставить РоSSию - государство-оккупанта и агрессора - принять свою ответственность и прекратить свои агрессивные действия. И мы считаем, что ООН должна сыграть в этом важную роль", - добавил президент.

Порошенко подчеркнул важность отправки на Донбасс миротворческой миссии ООН , которую блокирует РФ .

"Еще в марте 2015 года я обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой разместить на территории Украины миротворческую операцию под эгидой ООН . Эта инициатива была заблокирована РоSSийской Федерацией, которая отвергла возможность полноценного вовлечения ООН к урегулированию конфликта. РФ исказила саму идею и цели миротворческой операции в Украине.

Я остаюсь твердым сторонником того, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения роSSийской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что готов к конструктивному обсуждению этой инициативы.

"И техническая оценочная миссия, которую Генеральный секретарь ООН мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", - добавил президент.