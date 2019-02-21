Президент Петр Порошенко считает, что РоSSия готовится к военному удару по Украине и дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной.

Об этом он заявил в ходе дебатов Генассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины в среду в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на роSSийской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что именно это является причиной необходимости обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль роSSийской границы с Украиной.

"Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тыс. боевиков, а также 2,1тыс. военнослужащих из роSSийских регулярных вооруженных сил. Общая численность роSSийских вооруженных сил вдоль роSSийско-украинской границы составляет более 87 тысяч", - отметил президент.

Порошенко также проинформировал Генассамблею ООН , что на оккупированном Донбассе роSSийские вооруженные формирования располагают 496 танками, 938 бронированными боевыми машинами, 128 реактивными системами залпового огня, 776 артиллерийскими системами (в том числе, САУ).

"Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - добавил он.

Президент напомнил, что в прошлом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе неоднократно фиксировала на видео конвои роSSийской военной техники, которые незаконно пересекали участок роSSийско-украинской границы, который не контролируется украинскими властями. По словам президента наблюдатели зафиксировали наличие на оккупированной территории новейших роSSийских систем радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, а также электронных систем глушения БПЛА.

"Эти системы никогда не были в распоряжении украинских Вооруженных сил. Есть только одна страна, способная их производить и поставлять - РоSSия!", - подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что РФ , чтобы скрыть эти незаконные поставки вооружения на Донбасс, блокирует мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в районах вблизи временно неконтролируемой части украинско-роSSийской границы. Также СММ регулярно сталкивается с масштабными ограничениями в своей ежедневной деятельности на оккупированной территории.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер констатировал ,что РоSSия не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе.

В то же время, американская разведка считает маловероятным масштабное нападение РоSSии на Украину в 2019 году.