В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета
Также в столице появится Мюнхенский сквер и сквер имени Муслима Магомаева.
В Шевченковском районе Киева появится сквер имени журналиста Павла Шеремета, который погиб при теракте в Киеве.
Об этом сообщает Комиссия по вопросам наименований Киевской городской госадминистрации в Фейсбуке.
"31 января земельному участку, расположенном на пересечении ул. Рейтарской и ул. Стрелецкой в Шевченковском районе г. Киев был предоставлен статус сквера и было решено присвоить ему имя Павла Шеремета", - говорится в сообщении.
Кроме того, в столице Киеве появится еще два новых сквера - Мюнхенский, в честь 30-летия связей Мюнхена и Киева, на пересечении улиц Зоологическая и Дегтяревская; и имени Муслима Магомаева - по запросу посольства Азербайджана в Украине – на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Черновола.
Напомним, Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Дело об убийстве журналиста расследует Национальная полиция.
Павел Шеремет - белорусский, роSSийский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов роSSийского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
20.02.2019 11:04