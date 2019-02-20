?В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета

Также в столице появится Мюнхенский сквер и сквер имени Муслима Магомаева.

В Шевченковском районе Киева появится сквер имени журналиста Павла Шеремета, который погиб при теракте в Киеве .

Об этом сообщает Комиссия по вопросам наименований Киевской городской госадминистрации в Фейсбуке.

"31 января земельному участку, расположенном на пересечении ул. Рейтарской и ул. Стрелецкой в Шевченковском районе г. Киев был предоставлен статус сквера и было решено присвоить ему имя Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице Киеве появится еще два новых сквера - Мюнхенский, в честь 30-летия связей Мюнхена и Киева , на пересечении улиц Зоологическая и Дегтяревская; и имени Муслима Магомаева - по запросу посольства Азербайджана в Украине – на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Черновола.

Напомним, Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Дело об убийстве журналиста расследует Национальная полиция.