В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета

Также в столице появится Мюнхенский сквер и сквер имени Муслима Магомаева.

?В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета
Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева 20 июля 2016 года
Фото: lb.ua

В Шевченковском районе Киева появится сквер имени журналиста Павла Шеремета, который погиб при теракте в Киеве.

Об этом сообщает Комиссия по вопросам наименований Киевской городской госадминистрации в Фейсбуке.

"31 января земельному участку, расположенном на пересечении ул. Рейтарской и ул. Стрелецкой в Шевченковском районе г. Киев был предоставлен статус сквера и было решено присвоить ему имя Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице Киеве появится еще два новых сквера - Мюнхенский, в честь 30-летия связей Мюнхена и Киева, на пересечении улиц Зоологическая и Дегтяревская; и имени Муслима Магомаева - по запросу посольства Азербайджана в Украине – на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Черновола.

Напомним, Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Дело об убийстве журналиста расследует Национальная полиция.

Павел Шеремет - белорусский, роSSийский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов роSSийского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".


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