Мосийчук сообщил о подготовке "ряда исков" к Супрун

Депутат провел консультации с американскими юристами и представителями диаспоры.

Мосийчук сообщил о подготовке "ряда исков" к Супрун
Фото: Макс Левин

Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук сообщил, что готовит ряд судебных исков в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Мосийчук отметил, что общался с американскими юристами и представителями украинской диаспоры в США.

"Готовим ряд судебных исков против гражданки США Супрун Ульяны Надежды, которая временно в нарушении украинского законодательства исполняет обязанности Министра здравоохранения Украины", - написал депутат на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, 13 февраля Кабинет министров разрешил Супрун подписывать документы по распределению лекарств и вакцин, а также выполнять ряд других обязанностей министра, хотя она не может выполнять полномочия министра как члена правительства.

5 февраля лидер Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.


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