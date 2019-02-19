Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали над Донбассом полет бомбардировщика

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали над оккупированной частью Донбасса полеты самолета ТУ-95 или ТУ-142 .

Об этом говорится в отчете миссии от 18 февраля.

"В 10:00 15 февраля, находясь на юго-западной окраине Старобешево (не контролируемый правительством, в 32 км к юго-востоку от Донецка), СММ увидела летающий объект к юго-востоку от своего местоположения, летящий с юго-запада на северо-восток… СММ определила его как четырехмоторный турбовинтовой самолет со стреловидным крылом (вероятно, Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10:50 до 11:10, расположенные в районе к северо-западу от Любовки (ранее Ленинское, не контролируемое государством, в 43 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели СММ увидели самолет (вероятно, Ту-95 или Ту-142) к востоку от своего местонахождения, который летел с севера на юг и обратно.

Воздушное пространство над Донбассом закрыто после крушение рейса МН17, сбитого из роSSийской установки "Бук".