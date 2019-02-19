РФ включила Украину в тройку максимально вредящих ей стран

Против роSSийских товаров действуют 159 ограничений в 62 странах.

РФ включила Украину в тройку максимально вредящих ей стран
Фото: Comments.UA

62 страны ввели 159 ограничений (санкций) против роSSийских товаров, в результате чего экономике РоSSии был нанесен ущерб в размере $6,3 млрд.

Об этом говорится в докладе Минэкономразвития РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Лидерами по количеству введенных ограничений стали: Евросоюз (25), на втором месте - Украина (22), далее следуют Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9). В топ-10 стран, которые ввели ограничительные меры против РоSSии, также вошли Австралия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.

Однако, по предполагаемому ущербу экономике РоSSии распределение стран получилось иным: на первом месте - ЕС ($2,4 млрд), на втором - США ($1,1 млрд), на третьем - Украина ($775 млн). За ними следуют Турция ($713 млн), Индия ($377 млн), Иран ($320 млн) и Китай ($174 млн).

Больше всего пострадал роSSийский металлургический сектор (около $4 млрд), сельскохозяйственная промышленность ($1,1 млрд) и химическая промышленность (640 млн).

Подсчитывая свой ущерб от санкций, РоSSия никак не связывает его с собственными разрушительными действиями на международной арене и, в первую очередь, по отношению к Украине, у которой она оккупировала территории, и на территории которой она ведет военные действия, поддерживая боевиков на Донбассе.

Напомним, накануне Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский" пакет санкций против РФ за атаку на корабли и захват украинских моряков в районе Керченского пролива.

В декабре прошлого года ЕС на полгода продлил экономические санкции против РоSSии. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.


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