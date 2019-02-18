Мангер, подозреваемый в организации убийства Гандзюк, вышел на работу после ареста

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вернулся на работу.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского облсовета в Фейсбуке.

Отмечается, что сегодня Мангер провел аппаратное совещание.

"Аппаратное совещание во главе с председателем Херсонского областного совета Владиславом Мангер начало сегодня, 18 февраля, рабочую неделю. Одним из ключевых был вопрос выполнения Программы борьбы с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Также Мангер заслушал отчет о работе коммунальных предприятий за неделю и поручил держать их деятельность на контроле.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она умерла в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Мангера подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п. 4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Следствие считает, что за нападение на Гандзюк мангер расплатился базой отдыха в Лазурном.