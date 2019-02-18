Украинскому фотографу РоSSия запретила въезд в Крым на 10 лет

Алина Смутко связывает запрет с ее профессиональной деятельностью.

Украинскому фотографу РоSSия запретила въезд в Крым на 10 лет
Алина Смутко (с камерой)
Фото: #facebook#.com/alina.smutko

Украинскому фотографу Алине Смутко запретили въезд в РоSSийскую Федерацию и оккупированный Крым сроком на 10 лет.

Об этом сама Смутко сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня я пополнила список лиц, которые «угрожают национальной безопасности РоSSийской Федерации». Результат: мне запрещено въезжать на территорию РФ, и Крыма в частности, до 2028 года. Очень жаль", - написала она.

В комментарии Крым.Реалии Смутко заявила, что РоSSия запретила ей въезд в аннексированный Крым из-за ее профессиональной деятельности.

"Вероятнее всего, это из-за моей профессиональной деятельности. Очень тяжело что-то делать и оставаться в Крыму. Думаю, это плановая работа по вытеснению людей, которые ездят туда не только с частными целями. Считаю, что попала под этот «каток»", - пояснила Смутко.

Ранее в РоSSийскую Федерацию и оккупированный Крым сроком на 10 лет запретили въезд украинской журналистке Алене Савчук.

Напомним, ранее РоSSия запретила въезд десяткам "русофобски настроенных гражданам Канады", а позже "враждебно настроенным" политикам из Литвы.


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