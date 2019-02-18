На аллее Героев Небесной Сотни провели панихиду к годовщине убийств на Майдане

Фото: Макс Требухов

На аллее Героев Небесной Сотни утром 18 февраля провели панахиду к пятой годовщине убийств на Майдане.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков человек собрались возле экуменического храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ, чтобы почтить память погибших участников Революции Достоинства.

Напомним, 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли десятки протестующих.

Именно 18 числа после боев в правительственном квартале, когда сотни Самообороны Майдана понесли значительные потери, а сотни человек получили ранения, власть приняла решение окончательно зачистить Майдан.

На следующий день была объявлена антитеррористическая операция, которая вылилась в еще более масштабные бои и, в конце концов, привела к свержению режима Виктора Януковича.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов


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