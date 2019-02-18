Беглого нардепа Онищенко отправили под суд

Депутату Верховной Рады вменяют создание преступной группировки.

Беглого нардепа Онищенко отправили под суд
Фото: detector.media

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и передала в суд обвинительный акт против депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Ему вменяют ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 (хищение), ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1 (подделка документов для регистрации компании), ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями сотрудником компании), ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 (отмывание денег), ч.1 ст.263, ч.1 ст.388 (незаконные действия с арестованным имуществом).

Вместе с Онищенко будут судить его финансового директора. Его обвиняют по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 (хищение), ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1 (подделка документов для регистрации компании), ч.2 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 (отмывание денег).

Оба подсудимых скрываются от правосудия. Суд будет проходить заочно.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства против нардепа Александра Онищенко еще летом 2018 года.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и пр.

В рамках досудебного расследования некоторые подозреваемые признали свою вину и заключили соглашения о признании вины.


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