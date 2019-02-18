Оппозиционная партия покинула парламент Болгарии

Депутаты-социалисты заявили о прекращении своей работы на неопределенный срок.

Оппозиционная партия покинула парламент Болгарии
Фото: bgflags.com

Депутаты оппозиционной Социалистической партии Болгарии (BSP) утвердили решение покинуть парламент на неопределенный период. Об этом сообщает Reuters.

Национальный совет BSP утвердил такое решение из-за последних изменений в избирательный кодекс Болгарии, которые, по словам оппозиции, снижают вероятность проведения честных выборов. Социалисты контролируют 79 из 240 мест в парламенте.

BSP, которая является наследницей коммунистической партии Болгарии, заявляет, что законодательство было принято "в интересах компаний и олигархов, а закулисные партийные договоренности - только в интересах определенных партий". Оппозиция выдвинула ряд условий, при которых останется в парламенте, в том числе выборы новой центральной избирательной комиссии, возврат к предыдущим положений о преференциальном голосования.

Поправки были приняты после 14-часовой сессии прошлой неделе, в результате чего был поднят порог для преференциального голосования и утверждено постепенное введение электронного голосования вместо бумажных бюллетеней, на двух основных выборах в Болгарии в этом году.

Напомним, в мае в Болгарии пройдут европейские выборы, а в октябре - выборы в местные органы власти.


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