Политзаключенному Коломийцу отказывают в медпомощи, - супруга
Украинец состоит на профучете в колонии как “склонный к нарушению режима и пропаганде”.
Осужденный оккупационными властями Крыма украинский политзаключенный Андрей Коломиец серьезно болен, но ему не оказывают медпомощь. Об этом Крымской правозащитной группе сообщила его супруга Галина Коломиец после трехдневного свидания в роSSийской колонии Краснодара.
"У него вся шея и спина в красных пятнах, как будто его крапивой отхлестали, а живот болит так, что Андрей загибается от боли", - пояснила она.
По ее словам, Андрея продолжают мучить головные боли и обострился псориаз.
Галина Коломиец сообщила, что ее супруг состоит на профучете в колонии как "склонный к нарушению режима и пропаганде", из-за чего его не хотят брать на работу.
Напомним, что в 2016 году жителя Киевской области Андрея Коломийца осудили в Крыму к 10 годам тюрьмы строгого режима. Его задержали в роSSийской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков, привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения "Беркут". По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков.
В мае Коломийца отправили в ШИЗО на 15 суток.
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Политика
17.02.2019 19:38