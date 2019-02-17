В Киеве прошел марш в честь защитников Дебальцево

Во время обороны Дебальцево в 2015 погибли 136 и был ранен 331 военнослужащий ВСУ.

В Киеве в воскресенье, 17 февраля, прошел марш в честь защитников Дебальцевского плацдарма. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua
Фото: LB.ua

"Мы хотим почтить память погибших и подвиг живых, напомнить обществу о трагических и абсолютно героических событиях трехлетней давности", - рассказали участники акции.

Организаторы шествия отметили, что акция не является политической, а политические флаги и лозунги на ней категорически запрещены.

Акция приурочена событиям 2015 года, когда украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм.

Напомним, активные боевые действия на Дебальцевском плацдарме велись с 27 января до 18 февраля 2015 года. За весь период обороны Дебальцевского выступа погибли 136 и был ранен 331 военнослужащий Вооруженных сил Украины. При этом в период наиболее ожесточенных боев с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.

Украинским военным в этом районе противостояли значительно превосходящие по личному составу и боевой технике объединенные силы боевиков и роSSийской армии. Регулярные подразделения Вооруженных сил РоSSийской Федерации были представлены 8 дивизионами реактивной и ствольной артиллерии, которые обстреливали позиций украинских подразделений; 8 батальонными тактическими группами, которые были сосредоточены на временно оккупированных территориях Украины вблизи Дебальцево.

Ранее СБУ опубликовала перехваченные разговоры "вагнеровцов" во время штурма Дебальцево.


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