В Киевском метро испортили выставку Шевченко

Юрий Павленко, известный также как Юрий Хорт, испортил выставку "Квантовый скачок Шевченко. Метро" в Киевском метрополитене.

В инстаграме Хорта говорится, что "неизвестные народные мстители порезали карикатуры на Тараса Шевченко".

Напомним, в декабре 2014 года произошел захват Винницкой областной администрации, когда депутаты облсовета должны были рассматривать вопрос об отставке главы облсовета Сергея Свитко. Как утверждали активисты, Свитко на эту должность был делегирован Майданом, а его хотели снять с должности якобы представители Партии регионов. В результате беспорядков пострадали 13 человек, из них 8 силовиков.

Бывший глава винницкой ячейки Социал-Национальной ассамблеи Юрий Павленко (1989 г.р.) в ходе беспорядков порвал и потоптался по портрету Президента Петра Порошенко.

Был задержан и содержался в СИЗО . Прокуратура Винницкой области отрицала связь задержания Павленко с надругательством над портретом Порошенко.

Изначально Павленко инкриминировали ч. 1 ст. 294 УК (организация массовых протестов), по которой грозит до 8 лет лишения свободы, однако позже обвинение переквалифицировали по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений), ч. 2 ст 28 (групповое преступление по предварительному сговору).

1 апреля 2016 года Винницкий городской суд признал Павленко виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы, но в декабре того же года приговор Хорту отменили в апелляционной инстанции. Дело отправили на повторное рассмотрение.