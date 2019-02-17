На соборе в Солсбери вывесили флаг РоSSии

Настоятель храма назвал эту выходку "выдающейся глупостью".

В воскресенье на строительных лесах вокруг Солсберийского собора кто-то вывесил флаг РоSSии. Полотнище провисело не менее часа, пишет "Би-би-си".

Флаг РоSSии, вывешенный на северной стороне здания, заметили на рассвете. По всей видимости, он появился там ночью. К 8:30 утра флаг убрали.

@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA

— Lee Martin (@lmjm12) February 17, 2019

В полиции графства Уилтшир заявили, что пока рано судить, есть ли в произошедшем состав преступления - полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.

Настоятель собора Николас Попадопулос назвал появление роSSийского флага "выдающейся глупостью". "Это принижает огромные личные трагедии и ущерб, нанесенный Солсбери беспрецедентными атаками нервно-паралитическим веществом в прошлом году", - добавил священник.

Собор получил известность на фоне скандала с отравлением "Новичком" экс-сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошлой весной. Двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми в этом преступлении, заявили в эфире телеканала RT, что целью их поездки был "Солсберецкий собор".

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Но 8 июля скончалась от "Новичка" скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, ставшая случайной жертвой отравителей.

Собор в Солсбери был построен в XIII-XIV веках и является популярной туристической достопримечательностью в Британии. Там хранится копия Великой хартии вольностей (Magna Carta).


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