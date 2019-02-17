?Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах

В команде кандидата в президенты произошла перестановка.

Кандидат в президенты, депутат Верховной Рады Юрий Бойко лишил народного депутата Вадима Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Рабинович был зарегистрирован как доверенное лицо Бойко 25 января 2019 года.

Согласно закону о выборах президента Украины кандидат имеет право в любое время до дня выборов принять решение об отзыве доверенного лица и внесении другой кандидатуры вместо выбывшей, и Бойко этим воспользовался 12 февраля.

В связи с этим 15 февраля ЦИК отменил регистрацию Рабиновича и зарегистрировал вместо него Михаила Макаренко.

Напомним, что Юрий Бойко формально баллотируется как самовыдвиженец, но де-факто его поддерживает пророSSийская партия "За жизнь", лицом которой является Вадим Рабинович. Политсовет этой политической силы возглавляет кум президента РоSSии Виктор Медведчук.

Бойко в период 2006-2012 годов трижды занимал должность министра энергетики в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. В 2012-2014 годах был вице-премьером.

В 2014 году баллотировался в президенты, но получил всего 36 тысяч голосов и занял 14-е место.

В 2014 году стал депутатом Верховной Рады пройдя по спискам "Оппозиционного блока" под №1.

В конце 2018 года Бойко пошел на союз с политической силой Виктора Медведчука "За жизнь" и был исключен из "Оппоблока".