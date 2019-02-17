Бойко лишил Рабиновича статуса доверенного лица на выборах
В команде кандидата в президенты произошла перестановка.
Кандидат в президенты, депутат Верховной Рады Юрий Бойко лишил народного депутата Вадима Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе.
Об этом говорится на сайте Центризбиркома.
Рабинович был зарегистрирован как доверенное лицо Бойко 25 января 2019 года.
Согласно закону о выборах президента Украины кандидат имеет право в любое время до дня выборов принять решение об отзыве доверенного лица и внесении другой кандидатуры вместо выбывшей, и Бойко этим воспользовался 12 февраля.
В связи с этим 15 февраля ЦИК отменил регистрацию Рабиновича и зарегистрировал вместо него Михаила Макаренко.
Напомним, что Юрий Бойко формально баллотируется как самовыдвиженец, но де-факто его поддерживает пророSSийская партия "За жизнь", лицом которой является Вадим Рабинович. Политсовет этой политической силы возглавляет кум президента РоSSии Виктор Медведчук.
Бойко в период 2006-2012 годов трижды занимал должность министра энергетики в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. В 2012-2014 годах был вице-премьером.
В 2014 году баллотировался в президенты, но получил всего 36 тысяч голосов и занял 14-е место.
В 2014 году стал депутатом Верховной Рады пройдя по спискам "Оппозиционного блока" под №1.
В конце 2018 года Бойко пошел на союз с политической силой Виктора Медведчука "За жизнь" и был исключен из "Оппоблока".
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16.02.2019 22:15