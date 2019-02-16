Порошенко о президентских выборах: Никто не знает, кто победит в Украине
"Но я абсолютно уверен, что у меня будет отличный результат".
Петр Порошенко заявил, что никто не может спрогнозировать результаты выборов главы государства.
Об этом он сказал на панельной дискуссии "Безопасность в Европе" в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
"Послушайте, я Президент свободной, демократической Украины. Мы не РоSSийская Федерация. Мое достижение как Президента моей страны - никто не знает, кто победит в Украине. Это - символ демократии", - сказал Порошенко в ответ на вопрос о том, выиграет ли выборы президента-2019. При этом он добавил, что уверен в замечательных результатах выборов.
"Но я абсолютно уверен, что у меня будет отличный результат", - сказал действующий президент.
Напомним, выборы президента Украины пройдут уже 31 марта. Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершила регистрацию кандидатов, внеся в список 44 человека.
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