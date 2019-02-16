Вице-президент США заверил Порошенко в поддержке Украины

"Мой сигнал для вас лично и для украинцев: мы с вами".

Вице-президент США Майк Пенс заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами.

Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности

"Позвольте мне выразить очень простой месседж и вам, и украинскому народу: мы с вами", - подчеркнул Майк Пенс.

"Недавнее события в Керченском проливе напоминает о вызовах роSSийской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину", - добавил вице-президент США.

Он также отметил экономические реформы, которые сделали возможным дополнительное сотрудничество Украины с МВФ. "С нетерпением жду вашего дальнейшего прогресса в экономике и надеюсь, что мы найдем дополнительные пути укрепления безопасности в Европе", - добавил Майк Пенс.

В свою очередь Петр Порошенко поблагодарил американских партнеров и партнеров по ЕС за твердую и постоянную поддержку Украины.

Президент сообщил, что Украина твердо рассчитывает на сотрудничество со США, в том числе в оборонной сфере, по поставкам всех видов вооружения.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги, которые должны быть ответом на действия РоSSии в Украине и политику санкций.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп согласовал решение увеличить на 75 млн. долларов смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете 2019 года. Совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит 695,7 млн долл. США.


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