Вице-президент США заверил Порошенко в поддержке Украины

"Мой сигнал для вас лично и для украинцев: мы с вами".

Вице-президент США Майк Пенс заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами.

Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Фото: president.gov.ua США Майк Пенс во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Петр Порошенко и вице-президентМайк Пенс во время встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности

"Позвольте мне выразить очень простой месседж и вам, и украинскому народу: мы с вами", - подчеркнул Майк Пенс.

"Недавнее события в Керченском проливе напоминает о вызовах роSSийской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину", - добавил вице-президент США .

Он также отметил экономические реформы, которые сделали возможным дополнительное сотрудничество Украины с МВФ . "С нетерпением жду вашего дальнейшего прогресса в экономике и надеюсь, что мы найдем дополнительные пути укрепления безопасности в Европе", - добавил Майк Пенс.

В свою очередь Петр Порошенко поблагодарил американских партнеров и партнеров по ЕС за твердую и постоянную поддержку Украины.

Президент сообщил, что Украина твердо рассчитывает на сотрудничество со США , в том числе в оборонной сфере, по поставкам всех видов вооружения.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги, которые должны быть ответом на действия РоSSии в Украине и политику санкций.