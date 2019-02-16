Тимошенко предложила Волкеру формат "Будапешт плюс"

Лидер "Батькивщины" планирует саммит мировых лидеров в случае победы на выборах.

?Тимошенко предложила Волкеру формат "Будапешт плюс"
Фото: ba.org.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко встретилась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности со спецпредставителем США Куртом Волкером.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", темой разговора была ситуация в Украине, роSSийская агрессия на востоке страны, возможные пути окончания войны и достижения стабильного мира на Донбассе, двустороннее сотруднчиество Украины и США.

Тимошенко, в частности, в беседе с Волкером выступила за проведение переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума, верховным комиссаром ЕС и руководством Германии.

Лидер "Батькивщины" поблагодарила США за помощь Украине, но отметила необходимость активизировать усилия для скорейшего решения военного конфликта на Донбассе. Она также подчеркнула важность сохранения политики санкций против РоSSии до окончания войны и возвращения Крыма.

Со своей стороны Курт Волкер заверил в поддержке суверенитета и независимости Украины, отметив, что США и впредь будут прилагать усилия для восстановления территориальной целостности Украины и установления мира на востоке.

Напомним, Тимошенко продвигает новый формат мирных переговоров на Донбассе с осени 2018 года. Он предполагает, что за стол переговоров должны сесть руководители стран-подписантов Будапештского меморандума, в частности США и Великобритании, а также лидеры Франции, Китая, Германии и верховный комиссар ЕС по вопросам безопасности.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами делаЭкс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами дела
РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко прокомментировала намерение проверить ее доходы и посоветовала Луценко уйти в отпускТимошенко прокомментировала намерение проверить ее доходы и посоветовала Луценко уйти в отпуск
ГПУ поручила САП проверить доходы и декларацию ТимошенкоГПУ поручила САП проверить доходы и декларацию Тимошенко
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонкеЗеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
"Батькивщина" заявила о подкупе властью избирателей от имени Тимошенко"Батькивщина" заявила о подкупе властью избирателей от имени Тимошенко
Тимошенко и Садовый провели встречу для "координации усилий"Тимошенко и Садовый провели встречу для "координации усилий"
Тимошенко провела митинг на Контрактовой площади в КиевеТимошенко провела митинг на Контрактовой площади в Киеве
В Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу националистовВ Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу националистов
Полиция задержала шесть человек, бросавших дымовые шашки на митинге Тимошенко в Белой ЦерквиПолиция задержала шесть человек, бросавших дымовые шашки на митинге Тимошенко в Белой Церкви
Митинг в поддержку Тимошенко в Белой Церкви забросали дымовыми шашкамиМитинг в поддержку Тимошенко в Белой Церкви забросали дымовыми шашками
Герасимов обвинил Тимошенко в подкупе избирателейГерасимов обвинил Тимошенко в подкупе избирателей
Последние новости
Подгружаем последние новости