Президент Румынии призвал НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе

"Многие наши союзники недопонимали важность Черноморского региона".

Президент Румынии призвал НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе
Клаус Йоханнис
Фото: aif.md

Президент Румынии, председательствующей в Совете Европейского Союза, Клаус Йоханнис считает, что Черноморский регион нуждается в большем присутствии НАТО. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, пишет Интерфакс.

"ЕС реализует свои решения по санкциям и должен делать это неуклонно, а НАТО должно усиливать свой потенциал сдерживания и обороны на восточном фланге... Черноморский регион, где ситуация в области безопасности особенно сложная, нуждается в большем присутствии НАТО", - сказал Йоханнис.

Он отметил, что Румыния активно поддерживает меры по укреплению сплоченности восточного фланга, в частности между его северным и южным элементами.

"Многие наши союзники недопонимали важность Черноморского региона. Совсем недавно были события, которые показали, что ситуация сложна и в плане безопасности, экономического развития... Этот регион нельзя назвать стабильным, ситуация постоянно меняется", - добавил президент Румынии.

Он уточнил, что Альянс уже разработал стратегию присутствия в Черноморском регионе.

Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил, что в 2019 году корабли НАТО будут заходить в украинские порты почти каждый месяц.


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