В тюрьмах Крыма удерживается более 80 политзаключенных, - Умеров

Более половины арестованных - крымские татары.

В тюрьмах Крыма удерживается более 80 политзаключенных, - Умеров
Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров
Фото: Сергей Нужненко

На территории аннексированного Крыма не прекращаются репрессии по отношению к нелояльным к роSSийским властям гражданам, и сейчас в СИЗО и тюрьмах находится более 80 политзаключенных. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, сообщает Укринформ.

"Сегодня в Крыму агрессия РоSSийской Федерации проявляется в репрессиях ко всем нелояльным - каток репрессий по Крыму катится до сих пор. Там очень часто происходят облавы, аресты, задержания, уголовные преследования, административные обвинения, которые затем рассматриваются в судах. Более 80 человек находятся в СИЗО или в тюрьмах (некоторые из них уже по этапу пошли на материковую часть РоSSийской Федерации), 24 моряка, которых мы считаем военнопленными ... Почти 120 детей остаются без родительского попечения, потому что их родители находятся за решеткой", - рассказал Умеров.

По его словам, более половины арестованных - крымские татары, а очередным доказательством того, что репрессии не прекращаются, факт вчерашнего задержания трех молодых людей - представителей крымскотатарского народа, жителей одного поселка.

Умеров сказал, что в связи с большим количеством политических заключенных Меджлис много усилий прилагает к их освобождению. Кроме того, занимается вопросами активного освещения проблем Крыма, Донбасса, украинско-роSSийской войны в СМИ и участия международных организаций (ООН, ЕС, ПАСЕ, ОБСЕ и др.) в их решении в пользу Украины.

Напомним, РоSSия аннексировала Крым в марте 2014 года. Включение Крыма в состав РФ не признала ни Украина, ни мировое сообщество. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РоSSии.

После аннексии Крыма Россией на полуострове регулярно проходят обыски и допросы местного населения. Правозащитники характеризуют это как борьбу с инакомыслием.


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