В Запорожье двое чиновников задержаны при получении 0,7 млн гривен взятки

Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Запорожье правоохранители задержали двух должностных лиц, которые требовали и получили взятку за передачу и не уничтожение приобретенного предпринимателем имущества, которое было реализовано государственным исполнителем.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

"15 февраля следователи Следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, непосредственно после совершения преступления разоблачили должностных лиц двух предприятий Запорожской области, которые требовали и получили от руководителя другого предприятия неправомерную выгоду в сумме 700 тысяч грн", - говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

Установлено, что руководитель одного из предприятий региона приобрел на аукционе холодильное оборудование, на которое был наложен арест. После уплаты денег за приобретенное имущество гражданин пытался получить его, однако получил отказ. Двое должностных лиц предприятий сообщили, что вернут имущество только после уплаты им взятки в сумме 700 тысяч гривен, а в противном случае имущество будет уничтожено.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.4 ст.368-3 Уголовного кодекса Украины (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в феврале начальницу исполнительной службы Кривого Рога задержали за взятку 500 тыс. гривен.


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