ГПУ поручила САП проверить доходы и декларацию Тимошенко

На имя Луценко поступило заявление о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации Тимошенко.

ГПУ поручила САП проверить доходы и декларацию Тимошенко
Юлия Тимошенко
Фото: facebook/Oleksandr Prokopenko

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру рассмотреть вопрос открытия уголовного дела против кандидата в президенты, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"14 февраля на имя генерального прокурора поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро.

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"Принимая во внимание изложенное, генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения определенным УПК Украины образом", - отмечается в сообщении.

В Верховной Раде есть два депутата Ю.Тимошенко, и Генпрокуратура не уточняет его имя. Однако известно, что 13 февраля 2019 года в Центре противодействия коррупции призвали ГПУ открыть дело по возможному незаконному обогащению именно Юлии Тимошенко, а не ее однофамильца Юрия Тимошенко. Текст заявления ЦПК доступен на сайте организации.

Напомним, ранее "Батькивщина" заявила о подкупе властью избирателей от имени Тимошенко.


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