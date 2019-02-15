Из-за провокации боевиков 46 человек остались на ночь в "серой" зоне

Боевики "ДНР" совершили провокацию, осуществив пропуск людей через подконтрольный им контрольный пункт въезда-выезда за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска. В результате 46 человек остались в серой зоне.

Об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский.

"Только что мне позвонили люди, находящиеся в серой зоне, между Горловкой и Зайцево (КПВВ Майорск). Они мне сообщили, НВФ "ДНР" совершили провокацию, и осуществили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия Украинского пункта пропуска, в результате чего 46 человек остались в серой зоне", - написал он в фейсбуке.

По информации Лиснянского, пограничники и штаб ООС предпринимают все необходимые действия, чтобы эвакуировать людей из серой зоны.

Подобную провокацию боевики "ДНР" осуществляли 6 декабря, из-за чего 46 граждан Украины вынуждены были ночевать в палатках ГосЧС.