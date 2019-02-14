Суд арестовал 300 тыс. долларов Насирова на счетах в Великобритании

Экс-глава ГФС упомянул об этих деньгах только в декларации кандидата в президенты.

Суд арестовал 300 тыс. долларов Насирова на счетах в Великобритании
Роман Насиров
Фото: Без Табу

Шевченковский районный суд Киев 14 февраля арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Экс-глава ГФС по меньшей мере в течение трех лет располагал средствами в сумме 297 730 долларов США на счету в финансовом учреждении на территории Британии. При этом деньги не отображались ни в одной из деклараций Насирова во время его пребывания на должностях госслужащих, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, предоставленной сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств британскими правоохранительными органами.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать 300 тысяч долларов Насирова со счетов в Великобритании.

Напомним, 16 января 2019 года Насиров подал декларацию кандидата в президенты, где указано о денежных активах на брокерском счете в учреждении Interactive Brokers в сумме 297 730 долларов США. По его словам, эти деньги на брокерский счет были внесены до того, как он начал заниматься публичной деятельностью.

21 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.


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