Экс-министр образования Квит возглавил Нацагентство по качеству высшего образования
Кандидатуру Квита сегодня утвердил Кабмин.
Бывший министр образования и науки Украины Сергей Квит возглавил Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Фейсбуке.
По словам Маркаровой, назначение Квита было одобрено на сегодняшнем заседании Кабинета министров.
"Сергей Квит в должности главы Национального агентства обеспечения качества высшего образования - это победа", - отметила она.
Напомним, Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования создано в 2016 году. Квит возглавлял Минобразования с февраля 2014 по апрель 2016 года, а после ухода с должности был назначен внештатным советником Петра Порошенко.
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