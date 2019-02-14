The Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочнике
Документом руководствуются также журналисты и редакторы Observer и другие издания медиагруппы.
Фото: mfa.gov.ua
Британское издание The Guardian изменило написание столицы Украины в своем стилистическом справочнике. Теперь название города будет написано в соответствии с правилами транскрипции английского языка - Kyiv, а не по советским традициям. Об этом сообщил один из журналистов издания на своей странице в Твиттере.
It has happened. Guardian style guide update: Kyiv not Kiev (except “chicken Kiev”)
отныне будет писать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском - Kyiv.
Исключением является устойчивое словосочетание "котлета по-киевски", которая останется "chicken kiev".
Слово Kyiv будут использовать и журналисты издания Observer, которое входит в одну медиагруппу с The Guardian.
Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.
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