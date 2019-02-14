The Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочнике

Документом руководствуются также журналисты и редакторы Observer и другие издания медиагруппы.

Британское издание The Guardian изменило написание столицы Украины в своем стилистическом справочнике. Теперь название города будет написано в соответствии с правилами транскрипции английского языка - Kyiv, а не по советским традициям. Об этом сообщил один из журналистов издания на своей странице в Твиттере.

It has happened. Guardian style guide update: Kyiv not Kiev (except “chicken Kiev”) — Shaun Walker (@shaunwalker7) 13 лютого 2019 р.

отныне будет писать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописания на английском - Kyiv.

Исключением является устойчивое словосочетание "котлета по-киевски", которая останется "chicken kiev".

Слово Kyiv будут использовать и журналисты издания Observer, которое входит в одну медиагруппу с The Guardian.