В Сенат США внесли законопроект с "азовскими" санкциями против РФ

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "роSSийское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также - за агрессию в Украине.

В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также - демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин, передает Интерфакс-Украина.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство РоSSии "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "роSSийских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в роSSийские СПГ-проекты за пределами РФ . Также законопроект предусматривает санкции, связанные с роSSийским суверенным долгом.

Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении роSSийского киберсектора. Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении роSSийских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается роSSийской агрессии в Украине. Так, сенаторы предлагают внести в санкционные списки "24 сотрудников ФСБ, которые считаются причастными" к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ "в случае, если РоSSия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе".

В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов на РоSSии", и санкции в отношении роSSийских государственных энергетических проектов за пределами РФ .

Напомним, США и ЕС рассматривают меры против РоSSии из-за пленных моряков. В частности спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты не будут вести переговоры с РФ , пока украинских моряков не освободят.

25 ноября РоSSия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву.

Украина расценила это как акт военной агрессии.