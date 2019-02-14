В Сенат США внесли законопроект с "азовскими" санкциями против РФ

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части.

В Сенат США внесли законопроект с "азовскими" санкциями против РФ
Фото: betterworldcampaign.org

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "роSSийское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также - за агрессию в Украине.

В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также - демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин, передает Интерфакс-Украина.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство РоSSии "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "роSSийских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в роSSийские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с роSSийским суверенным долгом.

Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении роSSийского киберсектора. Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении роSSийских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается роSSийской агрессии в Украине. Так, сенаторы предлагают внести в санкционные списки "24 сотрудников ФСБ, которые считаются причастными" к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ "в случае, если РоSSия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе".

В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов на РоSSии", и санкции в отношении роSSийских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Напомним, США и ЕС рассматривают меры против РоSSии из-за пленных моряков. В частности спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты не будут вести переговоры с РФ, пока украинских моряков не освободят.

25 ноября РоSSия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву.

Украина расценила это как акт военной агрессии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Порошенко выиграл суд против ВВС за клеветуПорошенко выиграл суд против ВВС за клевету
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"
Мэр Сум выписывал себе премии в размере 270% к окладуМэр Сум выписывал себе премии в размере 270% к окладу
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС и США близки к согласованию санкций против РФ из-за пленных моряков, - СМИЕС и США близки к согласованию санкций против РФ из-за пленных моряков, - СМИ
Верховный суд лишил роSSийского экс-сенатора звания почетного гражданина ХарьковаВерховный суд лишил роSSийского экс-сенатора звания почетного гражданина Харькова
Экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами делаЭкс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами дела
В Венгрии за подделку заявлений о гражданстве открыли 370 дел против украинцевВ Венгрии за подделку заявлений о гражданстве открыли 370 дел против украинцев
В Палате представителей США заявили о неэффективности санкций против РоSSииВ Палате представителей США заявили о неэффективности санкций против РоSSии
Сирийская оппозиция начала "последнюю битву" против ИГИЛСирийская оппозиция начала "последнюю битву" против ИГИЛ
Порошенко выиграл суд против ВВС за клеветуПорошенко выиграл суд против ВВС за клевету
Бельгия готова поддержать санкции против РФ за захват украинских моряков в Керченском проливе, - АрьевБельгия готова поддержать санкции против РФ за захват украинских моряков в Керченском проливе, - Арьев
Комитет Сената США поддержал выдвижение Барра на пост генпрокурораКомитет Сената США поддержал выдвижение Барра на пост генпрокурора
Четыре страны поддержали решение ЕС о продлении санкций против РоSSииЧетыре страны поддержали решение ЕС о продлении санкций против РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости